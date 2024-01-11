Политический заказ? В Киеве убили экс-замгенпрокурора Украины и ее дочь

Кто стоит за ужасным преступлением?

В Киеве были найдены убитыми экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь. Такой новостью поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Тела были обнаружены в двух соседних квартирах. По словам соседей, накануне по стояку начала течь вода, но жильцы не открывали им двери. На месте ЧП продолжают работать следователи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, 71-летняя Колинько тяжело болела последние несколько лет. Все это время за ней ухаживала дочь.

Колинько дважды занимала пост заместителя генерального прокурора Украины. Первый раз ее назначили на эту должность в 1993-ем. На посту она пробыла до 2000 года. Также она занимала должность с 2003 по 2005 год.

Женщина запомнилась как ярый критик генпрокурора Святослава Пискуна. Колинько обвиняла его в ведении коммерческой деятельности. Стоит отметить, что сейчас мужчина опять намерен вернуться в политику.

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