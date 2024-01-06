В Чите мужчина жестоко убил собаку и едва не избежал наказания

|
Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Житель Читы перерезал горло собаке и бросил ее умирать в душевой общежития

В Чите мужчина жестоко убил собаку и едва не избежал наказания

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На следующее утро Управление МВД дало официальный комментарий по происшествию.

В Чите Забакайльского края житель общежития жестоко расправился с дворовой собакой и оставил ее умирать в общей душевой комнате. Кадры с бедной хвостатой распространились в Сети.

Общежитие находится в районе камвольно-суконного комбината (КСК), во дворе которого долгое время жила собака. Вечером 5 января стало известно, что мужчина приволок хвостатую в свою комнату, где медленно издевался над ней. В том числе живодер перерезал горло собаке, после чего отнес в общую ванную и бросил ее там умирать. Жильцы общежития обнаружили дворняжку там, но уже было слишком поздно.

Полиция задержала мужчину, но после дачи показаний его отпустили домой, пишет ИА ChitaMedia. Однако утром 6 января пресс-служба Управления МВД по Забайкалью сообщила, что ранение собаки нанес житель Читы 1995 года рождения.

«По предварительной информации, собака проявляла агрессию к данному гражданину и к другим жильцам. Тело животного направлено на экспертизу», — отметили в ведомстве.

Спасти от живодеров: в России начнут отбирать животных за жестокое обращение

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы
10:48
«Пациент приходит в себя»: как деньги США расслабили Украину и скоро разрушат ее
10:30
Маленькие любимцы: могут ли кошки распознавать речь своих хозяев
10:23
Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО
10:12
Трехлетний ребенок умер от аллергии на холод в Ленинградской области
10:05
Злой рок: людям с каким именами не повезет в 2024 году

Сейчас читают

«Нет искусства»: Gazebo объяснил, чем поп-музыка 80-х отличается от современной
«У русских глубокая душа»: певец Fancy о том, почему любит выступать России
«Это дар»: Андрей Чадов заступился за актеров-непрофессионалов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса