В России намерены запретить продажу безалкогольного пива подросткам

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Продавцов обяжут проверять возраст покупателей.

В России намерены запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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В России предложили запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по охране здоровья.

Ужесточение действующего законодательства коснется лишь тех напитков, крепкость которых не превышает 0,5%. Поправки должны вступить в силу уже 1 сентября этого года. Продавцы на кассе обязаны будут спрашивать документ, который удостоверяет личность покупателя.

По действующему закону, продажу алкогольных напитков несовершеннолетним грозит юридическим лицам штрафом до 500 тысяч рублей. В настоящий момент депутаты уточняют подходы и ознакамливаются с различными мнениями.

«Технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя. <…> Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», — сообщается в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что подростки, потребляющие безалкогольное пиво, формируют у себя пристрастие к подобным напиткам. После достижения совершеннолетнего возраста они продолжают пить уже спиртосодержащие продукты.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. До этого оно входило в список исключений.

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