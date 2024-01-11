Обыски прошли у лидера «Левого фронта» Удальцова из-за постов в Сети

Лидера движения уже доставили в отдел СК для допроса. Что стало причиной?

Правоохранители провели обыски у лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Причиной послужили его посты в Telegram-канале. После обысков Удальцова доставили в отдел Следственного комитета. По предварительным данным, в декабре 2023 году в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В 2017 году Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012-го. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

Так, 13 сентября 2017-го Удальцова задержали у здания Госдумы за серию одиночных пикетов с требованием «проведения широкой амнистии» по случаю 100-летней годовщины революционных событий в октябре 1917 года. В тот же день он рассекретил 5-tv.ru свои политические планы.

Позднее Удальцова снова задержали на подходе к Страстному бульвару, когда вокруг него было около 30 человек. Группа переходила дорогу. Тверской суд Москвы арестовал его. В ответ оппозиционер объявил голодовку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинге объяснили включение Бориса Акунина* в список экстремистов.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму