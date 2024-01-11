Жених обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 175 0

В Китае жених обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты

Жених обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Молодой человек не смог найти себе вторую половинку, это за него сделали члены семьи.

В Китае молодой человек обиделся на родственников, которые выбрали ему некрасивую невесту. Как сообщает портал Sohu, жених не смог скрыть разочарования даже во время свадебной церемонии.

Китаец долгое время не мог самостоятельно найти себе спутницу жизни, причиной одиночества он считал свой низкий достаток. Поэтому к делу подключилась семь молодого человека, которым-таки удалось найти отпрыску вторую половинку.

Правда, на свадьбе жених был настолько разочарован внешностью своей невесты, что не сумел совладать с эмоциями, обидевшись заодно на родню, которая, по его мнению, могла найти кого-то покрасивее.

Китаец увидел свою невесту только на свадебной церемонии и не смог скрыть разочарования Китаец увидел свою невесту только на свадебной церемонии и не смог скрыть разочарования. Фото: Скриншот www.sohu.com

Впрочем, члены семьи его печали не разделяют.

«Это лучше, чем быть одиноким. По крайней мере вы оба можете работать ради лучшего будущего и не волноваться о том, что скажут другие», — заявили родные грустного жениха.

Так или иначе, свадьба состоялась, и теперь у молодоженов будет время, чтобы узнать друг друга получше.

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