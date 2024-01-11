Власти Латвии передадут Дом Москвы в собственность государства

В дальнейшем здание хотят продать. Куда пойдут вырученные деньги?
Фото: Шитов Василий / ТАСС
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Власти Латвии передадут Дом Москвы в Риге в собственность государства. Соответствующий проект закона принял Сейм республики, пишет портал lsm.lv.
«Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства», — говорится в публикации.
Планируется, что Дом Москвы будет продан, а вырученные деньги потом получит Украина. Решение направлено на обеспечение «прекращения политической активной, угрожающей национальной безопасности Латвии». Дело в том, что в Доме Москвы она якобы проводится под прикрытием культурных мероприятий, отмечают в Сейме.
Кроме того, Латвия сейчас пытается выдворить несколько тысяч россиян, которые якобы не разрешили правовой статус. Согласно закону об иммиграции Латвии, выданные постоянные виды на жительство россиянам утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы остаться в стране, людям нужно сдать экзамен на знание госязыка и подтвердить наличие финансовых ресурсов для проживания в республике. После этого они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом».
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