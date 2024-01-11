Минфин возобновляет продажу валюты

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля возобновит продажу валюты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что решение было принято на фоне того, что в декабре 2023 года доходы от продажи нефти и газа оказались на 199,9 миллиарда ниже, чем планировалось. В министерстве пояснили, что такое отклонение связано с корректировкой законодательства, регулирующего сферу налогообложения.

Ожидается, что в указанный период ежедневно будет продаваться иностранная валюта и золото на 4,1 миллиарда рублей. Всего на эти цели выделено 69,1 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что ежедневная закупка валюты и золота составит 11,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о продажах валютной выручки до 100%.