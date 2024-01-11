Британия заявила о нападении на судно у берегов Омана

Представитель службы безопасности услышал голоса неизвестных, после чего контакт с кораблем оборвался.

Неизвестные атаковали судно в порту Сохар в Оманском заливе. Об этом в социальной сети X сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), подконтрольное ВМС Соединенного Королевства.

Отмечается, что инцидент произошел в около 03:30 по местному времени (06:30 по московскому). Посторонние люди пробрались на борт. Их голоса услышал представитель службы безопасности.

В UKMTO отметили, что после этого связь с судном была утеряна, восстановить ее так и не удалось. Позже в организации сообщили, что на борт проникли четыре-пять человек с оружием и в масках. Они были в военной форме. На данный момент это вся обнародованная информация. Детали выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что йеменские хуситы атаковали американский корабль в Красном море из-за поддержки Израиля.