Британия заявила о нападении на судно у берегов Омана
ВМС Британии: вооруженное нападение совершено на судно у берегов Омана
Фото: www.globallookpress.com / Norbert Probst
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Представитель службы безопасности услышал голоса неизвестных, после чего контакт с кораблем оборвался.
Неизвестные атаковали судно в порту Сохар в Оманском заливе. Об этом в социальной сети X сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), подконтрольное ВМС Соединенного Королевства.
Отмечается, что инцидент произошел в около 03:30 по местному времени (06:30 по московскому). Посторонние люди пробрались на борт. Их голоса услышал представитель службы безопасности.
В UKMTO отметили, что после этого связь с судном была утеряна, восстановить ее так и не удалось. Позже в организации сообщили, что на борт проникли четыре-пять человек с оружием и в масках. Они были в военной форме. На данный момент это вся обнародованная информация. Детали выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что йеменские хуситы атаковали американский корабль в Красном море из-за поддержки Израиля.
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