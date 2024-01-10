Йеменские хуситы атаковали американский корабль из-за поддержки Израиля

В начале года сообщалось, что стороны ведут ожесточенные бои в Красном море.

Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали корабль США. С этой целью использовалось большое количество беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию… нанеся удар по американскому кораблю, обеспечившему поддержку сионистского образования (государство Израиль. — Прим. ред.)», — сказал он.

В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции под названием «Стражи Процветания». Страны Евросоюза решили к ней присоединиться. Основной целью названа защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Чуть не потопили танкер: хуситы обвинили США в ударе по беспилотнику

При этом 2 января сообщалось, что американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) столкнулись в Красном море. Между ними происходили ожесточенные бои.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе.