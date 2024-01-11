Опасно для здоровья: какой алкоголь способен вызвать бесплодие

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 49 0

Хирург Умнов: сидр способен вызвать цирроз печени и панкреонекроз.

Опасно для здоровья: какой алкоголь способен вызвать бесплодие

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ответ шокирует многих, кто любит провести время в «компании» спиртных напитков.

Большинство людей считает, что крепкие напитки — водка, виски или коньяк — являются самыми вредными, провоцируя сильнейшую алкогольную зависимость. Но есть напиток опаснее, пишет издание NEWS.ru.

Сидр вызывает алкогольную зависимость намного быстрее крепких напитков — его показатель варьируется примерно от 2% до 12%. Именно по причине своей «слабой» крепости он способен нанести больший вред здоровью.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что злоупотребление сидром способно привести к развитию разрушительного процесса в поджелудочной железе, а также вызвать бесплодие. Напиток может спровоцировать патологические мутации у беременных женщин.

«Из-за высокой газированности сидра возможно развитие и обострение язвы желудка, гастрита. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — объяснил Умнов.

Сидр способен вызвать и кожные заболевания — например, акне и повышенную сухость кожи. Он обладает мочегонным свойством, из-за которого из организма вымываются важные микроэлементы, например, калий и натрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России намерены запретить продажу безалкогольного пива подросткам.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
Никогда так не делайте: почему категорически нельзя плевать в глаз при ячмене
19:35
«Грабеж и произвол»: посольство РФ ответило на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
19:14
От детства в Чите до Малого театра: каким был «человек эпохи» Юрий Соломин
18:56
Опасно для здоровья: какой алкоголь способен вызвать бесплодие
18:38
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
18:26
ЭИСИ: выборы президента России пройдут на фоне консолидации общества

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса