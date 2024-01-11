«Грабеж и произвол»: посольство РФ ответило на конфискацию «Дома Москвы» в Риге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 285 0

Посольство РФ в Риге назвало передачу «Дома Москвы» в госсобственность грабежом

«Грабеж и произвол»: посольство РФ ответило на конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Фото: Шитов Василий / ТАСС

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Российская дипмиссия предупредила латвийскую сторону о неизбежности ответных мер.

Конфискация «Дома Москвы» в Латвии является произволом и грабежом. Так отреагировало на принятый в стране закон посольство РФ в Риге.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа», — указано в публикации диппредставительстве.

В российском посольстве отметили, что решение латвийских властей нарушает принципы международного права, которое гарантирует неприкосновенность собственности иностранных государств. Ригу предупредили о принятии ответных мер, которые будут включать требования компенсировать материальный ущерб и убытки, которые российская сторона понесет из-за прекращения работы «Дома Москвы».

В посольстве РФ обратили внимание иностранных собственников в Латвии, что местные власти своими действиями подтвердили незащищенность их активов в этой стране.

Ранее в этот день, 11 января, сейм Латвии принял закон о конфискации здания «Дома Москвы» в центре Риги, которое принадлежит России. Здание будет передано в государственную собственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация Джо Байдена поддержала конфискацию активов РФ.

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