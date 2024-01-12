ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) намерены рассмотреть жалобы на некоторые банки, планирующие ввести комиссии для застройщиков, а также ограничить выдачу льготной ипотеки. Такой новостью поделились «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Дело в том, что подобными действиями банки нарушают действующий закон «О защите конкуренции». Взимание комиссии с девелоперов может считаться за навязывание невыгодных условий договора. Подобные действия грозят штрафом от двух с половиной до пяти миллионов рублей.

Также ФАС проверит кредитные организации, которые подозреваются в заключении антиконкурентных соглашений. Подобные действия также попадают под упомянутый ранее закон. В случае выявления факта нарушения банкам грозит штраф в размере до трех сотых выручки от реализации продукта.

Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам

В конце прошлого года ряд банков заявили о намерении выдавать ипотеку по госпрограммам лишь при соблюдении ряда условий. Покупателя недвижимости обязали делать покупку лишь у партнеров кредитной организации.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем для девелоперов может появиться комиссия по льготной ипотеке. Это также скажется на стоимости жилья.

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