Не только малообеспеченным: кому повысят пособия с 1 февраля

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Материнский капитал вырастет с 1 февраля в России

Не только малообеспеченным: кому повысят пособия с 1 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Petr Chernov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За первого ребенка, например, будут давать 631 тысячу рублей.

Некоторым категориям россиян с 1 февраля 2024 года стоит ожидать увеличения социальных пособий. Об этом сообщает издание URA.RU.

Материнский капитал

После индексации в России вырастет материнский капитал до 631 тысячи рублей на первого ребенка, на второго — до 834 тысяч рублей. Но есть одно условие: семья не должна была использовать такую поддержку ранее.

Выплаты беременным и малообеспеченным

Граждане, которые попадают под эти категории, получат повышение на единовременные пособия. Их размер привязан к прожиточному минимуму определенного региона.

Ожидается, что единовременные пособия помогут приблизительно 300 тысячам беременных женщин, которые встали на учет на начальных этапах своего срока.

Выплаты инвалидам и ветеранам

ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты), которые получают инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории граждан, проиндексируют на 7,5%.

Это должно помочь более чем 15 миллионам человек. Получить ЕДВ можно через обращение в социальные службы или с помощью портала «Госуслуги».

Социальные выплаты

Социальные выплаты также увеличатся в 2024 году. Пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам вырастут в полтора раза, также выплат средств по безработице станет значительно больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый закон уточнил условия выплаты маткапитала в России.

-11° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Им точно повезет: ТОП-5 перспективных бизнесменов по знаку зодиака

Последние новости

15:54
Дом на колесах: почему путешествия на авто сегодня так популярны
15:40
Не только малообеспеченным: кому повысят пособия с 1 февраля
15:31
Папа Римский Франциск снова заболел бронхитом
15:27
В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток: результат уже известен
15:24
«Приближает к поражению»: Запад указал ВСУ на уничтоженные склады с оружием
15:15
Электоральный конфликт: сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем

Сейчас читают

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Турции россиянки
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса