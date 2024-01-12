Не только малообеспеченным: кому повысят пособия с 1 февраля

За первого ребенка, например, будут давать 631 тысячу рублей.

Некоторым категориям россиян с 1 февраля 2024 года стоит ожидать увеличения социальных пособий. Об этом сообщает издание URA.RU.

Материнский капитал

После индексации в России вырастет материнский капитал до 631 тысячи рублей на первого ребенка, на второго — до 834 тысяч рублей. Но есть одно условие: семья не должна была использовать такую поддержку ранее.

Выплаты беременным и малообеспеченным

Граждане, которые попадают под эти категории, получат повышение на единовременные пособия. Их размер привязан к прожиточному минимуму определенного региона.

Ожидается, что единовременные пособия помогут приблизительно 300 тысячам беременных женщин, которые встали на учет на начальных этапах своего срока.

Выплаты инвалидам и ветеранам

ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты), которые получают инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории граждан, проиндексируют на 7,5%.

Это должно помочь более чем 15 миллионам человек. Получить ЕДВ можно через обращение в социальные службы или с помощью портала «Госуслуги».

Социальные выплаты

Социальные выплаты также увеличатся в 2024 году. Пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам вырастут в полтора раза, также выплат средств по безработице станет значительно больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый закон уточнил условия выплаты маткапитала в России.