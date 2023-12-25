Новый закон уточнил условия выплаты маткапитала в России

Кому конкретно теперь положена социальная мера?

В России материнский капитал будут выдавать только на детей, которые родились с гражданством страны. Документ, уточняющий правила выплат, подписал президент Владимир Путин.

В середине декабря Госдума приняла соответствующий законопроект. Согласно документу, маткапитал положен гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином по рождению.

При этом жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения гражданства.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсии и пособия россиянам за январь, в большинстве случаев, будут начислены до 28 декабря. В основном речь идет про граждан, которые получают выплаты на банковские карты.