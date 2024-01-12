Мама VS папа: с кем останется дочь Кудрявцевой и Макарова в случае развода

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 164 0

Адвокат Титов: при разводе дочь Кудрявцевой может остаться с ней

Фото, видео: Instagram* / igor_makarov25; Личный архив Ильи Титова; 5-tv.ru

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Скорее всего родители сами решат, с кем останется ребенок. Но может ли дойти до суда?

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. Но с кем из родителей останется их общая дочь, если звезды решат развестись по-настоящему? На этот вопрос дал ответ адвокат по семейным делам Илья Титов в эксклюзивной беседе с сайтом 5-tv.ru.

«Вообще место жительства ребенка определяется родителями и на данный момент у меня нет сведений о том, что у Леры и Игоря есть какой-то конфликт по поводу места жительства дочери», — сказал юрист.

Адвокат отметил, что если вдруг спор дойдет до суда, то на решение будут влиять много разных факторов. Например, пол и возраст ребенка, личные качества каждого из родителей и степень участия в жизни ребенка.

«Любые заявления, которые делает сторона в процессе, должны быть подтверждены соответствующими доказательствами, в том числе и заявлением про алкоголизм одного из родителей. Я думаю, что до этого может не дойти, потому что дочери пять лет, это девочка и каких-то обстоятельств о том, что Лера не может заниматься дочерью, пока не имеется», — заявил адвокат.

Титов отметил, что если не будет доказательств, которые могут кардинально изменить ситуацию, то дочь останется с Кудрявцевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева выдвинула обвинения в адрес молодого мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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