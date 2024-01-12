«Страсти давно нет»: Кудрявцева выдвинула обвинения в адрес молодого мужа

Телеведущая много лет пыталась выстроить гармоничный и счастливый брак. Почему отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова дали трещину?

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева огорошила аудиторию заявлением о внезапном расставании с молодым супругом. Влюбленные были вместе больше 10 лет и воспитывали общую дочь. Причиной разрыва с Игорем Макаровым блондинка назвала пагубное пристрастие бывшего хоккеиста сборной России к алкоголю. Спортсмен младше жены на 16 лет, но препятствием для брака этот факт так и не стал.

В социальных сетях Кудрявцева разместила пост, в котором сообщила, что семейный разлад зрел давно, а «личное в публичное она вынесла намеренно». Какие именно цели преследовала телеведущая, все еще остается непонятным, однако, от дальнейших комментариев она отказалась. В Сети, в свою очередь, сошлись во мнении: предпосылки к разводу у Кудрявцевой были, причем давно.

Романтика пропала

Эффектная и колоритная блондинка не единожды подчеркивала: за последние годы в их с Макаровым отношениях пропала страсть и романтика. Уже несколько лет подряд Кудрявцева улетает на отдых без молодого избранника, а на вопросы подписчиков отвечает незатейливо: у Макарова много работы, сборы и игры. Минувшим летом она более месяца находилась в болгарской Равде вместе с дочерью и мамой Александрой Ивановной. Из-за временного отсутствия супруги хоккеист не смог поздравить единственную дочь с днем рождения лично.

«Девочки, поживите вместе 10 лет — страсти не будет и у вас! Я вас уверяю!» — как-то проговорилась Кудрявцева со сцены во время прямой трансляции одного из концертов.

Интрижки на стороне

Лера Кудрявцева привыкла слушать откровения знаменитостей, а о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Однако в одном из интервью телеведущая сделала исключение и поведала о том, как живет с молодым супругом Игорем Макаровым. Однажды знаменитость призналась, что готова спустить с рук мимолетную интрижку избранника, но если роман будет серьезным, то согласится отпустить супруга на все четыре стороны.

«Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый… Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?», — поведала Лера в эфире YouTube-шоу «Лучше — правду».

Панический страх серьезных разговоров

Камнем претковения в паре Леры и Игоря долгое время был возраст. Практически с самого начала отношений Кудрявцева регулярно заводила с Макаровым серьезные разговоры, предупреждая о том, что будет бояться слишком рано постареть. Откровения опытной супруги коробили хоккеиста, из-за чего, по собственному признанию Кудрявцевой, Макаров все чаще пытался сбежать и уехать на сборы.

«Я посадила его напротив и сказала: „Ты понимаешь, что я тебя старше, что буду стареть быстрее? Ты молодой“. Он сказал, что любовь ровесников не ищет», — рассказала блондинка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста.