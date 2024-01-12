Бывший агент ФБР назвал секреты языка тела, которые привлекают людей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 212 0

Экс-агент ФБР Наварро назвал бесцельное хождение полезной привычкой

Бывший агент ФБР назвал секреты языка тела, которые привлекают людей

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Перед чем не сможет устоять ваш оппонент? Связано ли это с особыми привычками?

Бывший агент ФБР и эксперт по языку тела Джо Наварро рассказал изданию Wired о положительных привычках, которые может добавить в свою жизнь каждый человек, чтобы быть максимально привлекательным.

Бесцельная ходьба

Одной из таких позитивных привычек является бесцельная ходьба. Многие люди двигаются туда-сюда, когда находятся в стрессовой обстановке.

Во время бесцельного хождения человек заставляет стопы постоянно касаться поверхности. А это создает ощущение некой новизны.

При сокращении икроножная мышца проталкивает кровь выше, а это оказывает положительный эффект на работу мозга. Этой «фишкой» пользуются многие творческие люди, чтобы запустить мыслительный процесс.

Идеальное рукопожатие

Многих мужчин раздражает, когда с ними здороваются вялой рукой или тянут ладонь к себе. Но идеальное рукопожатие, наоборот, помогает расположить к себе людей.

При этом процессе мозг человека отмечает все нюансы. Но если у собеседника опущенные пальцы, а сжатие руки происходит на удобном для всех уровне и за этим следует небольшое встряхивание кисти, то это считается хорошим рукопожатием и люди будут лучше взаимодействовать друг с другом.

Постукивание

Часто люди постукивают пальцами, карандашом или ногой. Это помогает заполнить время в моменты ожидания.

Этими движениями пользуются для самоуспокоения. Повторяющиеся движения помогают человеку выпустить пар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что будет с организмом, если регулярно пить горячую воду.

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