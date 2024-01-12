Что будет с организмом, если регулярно пить горячую воду

Врачи советуют начинать утро со стакана теплой воды. Однако утром нет времени ждать, пока кипяток остынет. Но оказывается, такая привычка может обернуться большой проблемой.

Лишь один процент воды на Земле является пригодным для питья, а большая часть заболеваний на планете распространяется именно водным путем.

Можно ли пить воду из-под крана и каким способом лучше фильтровать жидкость? Насколько безопасна бутилированная вода? Ответы на эти вопросу узнала «Страна советов».

Почему нельзя хранить воду в пластиковых бутылках

На заводе разливают артезианскую воду.

«Вода проверяется по органолептическим показателям, физико-химическим и микробиологическим. Вода должна быть прозрачной, без постороннего запаха и привкуса, без осадка и посторонних включений», — объяснила ведущий инженер по качеству Ольга Таран.

Питьевая вода разливается в различные тары. Но мало кто знает, что не все из них подходят для повторного применения.

«Тара 0,5 литра, 1,5 и 5 литров — это ПЭТ, или по-другому полиэтилентерефталат. И они предназначены только для разового использования», — рассказала инженер-технолог отделения розлива воды Екатерина Афанасьева.

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Как же выбрать хорошую бутилированную воду? Первым делом стоит обратить внимание на маркировку.

«Если на бутылке гарантированно есть этикетка честного знака, это 100% продукция от производителя, ну и конечно, надо покупать в специализированных магазинах, а не с рук», — уточнила Афанасьева.

Чем опасна горячая вода

В погоне за чистотой и безопасностью некоторые люди предпочитают кипятить воду и даже пьют ее горячей.

Однако специалисты готовы развеять миф о пользе такой воды.

«Все горячие напитки увеличивают риск онкологических заболеваний головы и шеи. Поэтому горячую воду мы не пьем, пьем комнатной температуры, которая отстоялась, возможно, либо, опять же, там, фильтрованная», — посоветовала нутрициолог Ирина Мансурова.

Как очищают водопроводную воду

Воду, которая поступает в квартиру по трубам и льется из-под крана, подвергают двухэтапной очистке.

«Первое — это реагентная обработка. Определенный реагент подается в исходную воду, что позволяет в процессе коагулирования собрать все взвешенные частички, которые есть в воде. И второй этап — это фильтрация, это песчаные фильтры», — перечислила заведующая музеем воды Оксана Божнева.

Качество воды может снизиться в результате аварии или износа труб.

«Бывает, конечно, совсем плачевное состояние труб. Это ржавчина, какие-то взвеси, повышенное содержание железа, тяжелых металлов. Безусловно, в таких ситуациях необходимо установить фильтр для доочистки воды», — отметил заведующий лабораторией фильтров для воды Роман Подобедов.

Как подобрать фильтр для очистки водопроводной воды

Безопасной для питья может быть и водопроводная вода. Но в ней нередко присутствует высокая концентрация тяжелых металлов. Чтобы очистить от них воду, придумали специальные фильтры.

Самый распространенный фильтр — кувшин. Это простейший способ очистки. Второй по популярности — фильтр-насадка на кран. Более сложные устройства — трехступенчатый фильтр, системы ультрафильтрации и обратного осмоса — устанавливаются под раковиной.

«Нужно понимать, что с системой обратного осмоса на выходе вы фактически получаете глубоко очищенную воду, это фактически дистиллированная вода, которая все-таки, на мой взгляд, нуждается в какой-то дополнительной реминерализации», — уверен заведующий лабораторией фильтров для воды Роман Подобедов.

Нужно ли проверять воду в лаборатории, чтобы подобрать подходящую систему очистки? За ответом стоит обратиться на крупнейшее производство фильтров в Московской области.

«Если вы хотите установить такой простой фильтр, как кувшин, то, в принципе, анализ воды необязателен. Но если идет речь об установке какой-то серьезной системы, то это, соответственно, уже инвестиции, которые желательно подтвердить дополнительным анализом воды», — объяснил исполнительный директор производства фильтров для воды Алексей Гулаков.

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Людмилу Чуйко качество водопроводной воды не устраивает.

«Попробовали самые простые народные средства. Вот я в кастрюлю наливала воду, и бросала туда серебряную ложку. Просто под кран подвязывала марлечку с ватой. Ну, такой простой очень фильтр. И через некоторое время вся она была рыжая», — жалуется домохозяйка.

Пробу воды из-под крана отравили на экспертизу, чтобы узнать у специалиста, какая система фильтрации подойдет в данном случае.

«Небольшие концентрации железа и алюминия говорят о том, что в этой воде содержатся какие-то остатки коагулянтов-флокулянтов, то есть вода проходила систему водоподготовки. Что касается жесткости, то жесткость здесь имеет довольно высокое значение, выше среднего», — озвучил результаты главный эксперт по научно-методической работе Петр Иванов.

Специалист посоветовал установить в квартире трехступенчатый фильтр.

«Наконец, мне поставили нужный фильтр, и я теперь с удовольствием пью воду из-под крана», — довольна Людмила Чуйко.

Если качество водопроводной воды не устраивает, не стоит спешить с установкой дорогостоящих фильтров или полностью переходить на бутилированную воду. Для начала нужно отправить пробу воды на экспертизу. Возможно, получится обойтись самой простой и недорогой системой очистки.