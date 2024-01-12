Папа Римский Франциск снова заболел бронхитом

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Из-за этого он не стал читать речь.

Папа Римский Франциск снова заболел бронхитом

Фото: www.globallookpress.com / ALESSIA GIULIANI

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Папа Римский Франциск снова заболел бронхитом. Об этом он сам заявил во время аудиенции с группой французов, пишет агентство ANSA.

«Я бы хотел прочесть вам речь, но у меня небольшой бронхит», — сказал он.

Сегодня, 12 января, проходит уже третья аудиенция понтифика с французскими коммуникаторами. На первых двух он произнес речи, несмотря на «напряженный голос».

Во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов 6 ноября прошлого года Папе Римскому стало плохо. Он пожаловался на самочувствие и отказался читать речь. Присутствующие заметили его слабость и тихий голос. В конце ноября у Папы Римского диагностировали воспаление легких.

Сам понтифик в последнее время на вопросы о здоровье отшучивается, говоря, что «пока жив».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни. Какой прогноз дают врачи?

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