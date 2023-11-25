Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни: какой прогноз дают врачи

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 58 0

Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни

Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни: какой прогноз дают врачи

Фото: REUTERS / YARA NARDI

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Священнослужитель испытывает проблемы со здоровьем. Как он себя чувствует?

Из-за проблем со здоровьем Папа Римский Франциск отменил все субботние аудиенции. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

«Аудиенции Святейшего отца, запланированные на это утро, отменяются из-за легкого гриппа», — сообщили в пресс-службе.

По данным информационного агентства AP 1 декабря Папа Римский должен полететь в Дубай на конференцию COP28. Мероприятие посвящено изменению климата. Эта тема очень сильно заботит папу. Но пока что об изменение его планов не сообщалось.

Уже в следующей месяце священнослужителю исполнится 87 лет. В последнее время, когда Папу Римского спрашивают о состоянии здоровья, он обычно отшучивается словами «пока жив».

Ранее 5-tv.ru писал, что Папе Римскому Франциску стало плохо во время аудиенции. Он пожаловался на самочувствие во время проведения диалога с делегацией Конференции европейских раввинов.

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Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни: какой прогноз дают врачи

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