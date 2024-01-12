«Последние дни провел в больнице»: умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

«Последние дни провел в больнице»: умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Последняя выставка искусствоведа состоялась в 2019 году.

В Лондоне на 79-м году жизни умер основатель Московской биеннале современного искусства, советский и российский искусствовед, художественный критик Иосиф Бакштейн. С соответствующим известием о кончине выдающегося представителя вышли в пресс-службе выставки.

Все последние годы жизни Бакштейн посвятил развитию культуры в Великобритании. На счету деятеля искусств не один десяток популярных и провокационных выставок. Последняя из них состоялась в 2019 году. Запланированное на 2022 год мероприятие под руководством искусствоведа было отменено по официальному вето Минкульта.

Предварительной причиной смерти мэтра стала затяжная болезнь. Точный диагноз художественного критика в ближайшем окружении так и не раскрыли.

«Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь», — сказано в эпитафии.

Помимо непосредственных заслуг в вопросах развития культуры в Европе, на счету Бакштейна значатся и научно-художественные эксперименты, позже признанные мировым сообществом как «фейерверк мирового современного искусства».

У искусствоведа остались жена и сын.

Иосиф Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. С 1991 года он был директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Комиссар 3-6-й Московской биеннале современного искусства в 2009, 2011, 2013, 2015 годах.

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