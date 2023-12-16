Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян

Мужчина раньше не жаловался на здоровье.

В медицинском центре «Наири» скончался популярный певец Ара Мартиросян. О смерти исполнителя сообщила его менеджер Лилит Галстян.

Причиной смерти исполнителя таких хитов, как «Моя» и «Домой» стал сердечный приступ. Незадолго до смерти 46-летний мужчина перенес несколько операций. При этом еще несколько дней назад артист совершенно не выглядел больным. Финалистка «Голоса» Маргарита Позоян поделилась снимком Мартиросяном.

«Покойся с миром, мой дорогой! Всегда буду помнить тебя таким, как на этом фото — живым и жизнерадостным», — написала артистка.

Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямо во время концерта в Бразилии скончался 30-летний певец Педро Энрике. Выступление артиста транслировалось в интернете, поэтому кадры быстро распространились по социальным сетям. Незадолго до трагедии мужчина жаловался одному из друзей, что очень устал.

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