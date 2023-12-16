Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 361 0

Умер певец Ара Мартиросян

Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян

Фото: Instagram* / aramartirosyan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мужчина раньше не жаловался на здоровье.

В медицинском центре «Наири» скончался популярный певец Ара Мартиросян. О смерти исполнителя сообщила его менеджер Лилит Галстян.

Причиной смерти исполнителя таких хитов, как «Моя» и «Домой» стал сердечный приступ. Незадолго до смерти 46-летний мужчина перенес несколько операций. При этом еще несколько дней назад артист совершенно не выглядел больным. Финалистка «Голоса» Маргарита Позоян поделилась снимком Мартиросяном.

«Покойся с миром, мой дорогой! Всегда буду помнить тебя таким, как на этом фото — живым и жизнерадостным», — написала артистка.

Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямо во время концерта в Бразилии скончался 30-летний певец Педро Энрике. Выступление артиста транслировалось в интернете, поэтому кадры быстро распространились по социальным сетям. Незадолго до трагедии мужчина жаловался одному из друзей, что очень устал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
2:56
В Киеве прогремела серия взрывов
2:35
Старательно скрывали? Ужасающие факты о жизни женщин в Древнем Риме и Греции
2:14
Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян
1:53
Какую дозу алкоголя можно употреблять без вреда — ответ врача
1:32
Массово сдаются в плен: Владимир Путин высказался о ВСУ

Сейчас читают

Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян
Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами
«Расчленить женщину, например»: Амиран Сардаров раскрыл свою сокровенную мечту
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам