«Лукойл» заявил об «инциденте» на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Из-за случившегося пришлось остановить работу одной из установок.

Одна из технологических установок прекратила работу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», — сообщила компания, не уточнив, что конкретно произошло.

При этом в «Лукойле» отметили, что специалисты прикладывают все усилия для восстановления нормальной работы НПЗ, чтобы стабильно удовлетворять потребности внутреннего нефтяного рынка в координации с другими его участниками.

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