На грани коллапса: что происходит в Йемене после ударов США

Ситуация начала сотрясать и нефтяные рынки — цены на топливо растут.

Десятки тысяч протестующих вышли на главные площади городов Йемена. Вот эти кадры — демонстранты осуждают агрессию со стороны Запада.

США и Великобритания развернули в Йемене военную операцию. При поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады они нанесли более 70 ударов по объектам повстанцев-хуситов, которые контролируют арабское государство.

Среди них — военная база «Кахлан» в провинции Саада, авиабаза к северу от столицы Йемена, район аэропорта города Худайда на Красном море, аэропорт города Таиз и другие объекты в этой провинции на юго-западе Йемена, а также аэродром Аббс.

Целями при этом стали узлы связи, склады с вооружением, пусковые системы, производственные мощности и системы ПВО хуситов. Известно, как минимум, о пяти погибших и шести раненых.

Ситуация начала сотрясать и нефтяные рынки — цены на топливо растут. Стоимость марки Brent подскочила на 2,5% и составляет сейчас почти 80 долларов за баррель.

Эксперты считают, что главным риском может стать прямое вовлечение в конфликт Ирана. В этом случае добыча в регионе, на который приходится треть мирового топлива, будет поставлена под угрозу — корреспондент «Известий» Георгий Гривенный следит за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru писал, накроет ли мир Третья мировая война после ударов США по Йемену.