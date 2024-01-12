Астролог назвала точный год конца света

Астролог Татьяна Борщ предсказала, что конец света наступит в 2060 году. Об этом она заявила в студии программы на одном из федеральных каналов.

«Конец света наступит в 2060 году», — сказала Борщ.

Громкое и неожиданное заявление вызвало ажиотаж среди экспертов и зрителей в студии, а ведущие и вовсе растерялись на некоторое время. Однако после того, как астролога переспросили, не ошиблась ли она, так ответила отрицательно. Но шансы миру все-таки дала, уточнив, что дата пока что не совсем окончательная и требует «дополнительной проверки».

Кстати, осенью 2023-го аналогичный прогноз дал немецкий астроном Майкл Гретенштетер. В своих предсказаниях он основывался на письмах Исаака Ньютона.

«Ньютон пришел к выводу, что новая эра в истории Земли начнется в 2060 году. Он рассматривал эту дату как возможный конец света, но в своих письмах подчеркивал, что после этого наступит «перезагрузка Вселенной», и Земля станет «Божьим царством», — приводит слова астронома издание Neprosto.fun.

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