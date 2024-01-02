Переломный момент для человечества: что предрек Нострадамус на 2024 год

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 232 0

Известный на весь мир француз за свою жизнь сделал немало важных предсказаний. Что ждет мир в этом году?

Переломный момент для человечества: что предрек Нострадамус на 2024 год

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, знаменит своими пророчествами. К его предсказаниям прислушиваются даже спустя столетия, по сей день. Издание utro.ru обратило внимание на некоторые из них, которые касаются 2024 года.

Так, прорицатель утверждал, что август текущего года может стать переломным для всего мира. Что именно может произойти — неизвестно. Но вот причиной этого переломного момента могут стать разногласия между странами.

Кроме того, в 2024 году на политической арене могут появиться новые лидеры и организации. При этом особенно свое влияние в мировом сообществе может усилить «красный дракон». Вероятно, речь идет о Китае.

Также Нострадамус предрек отречение монарха Великобритании в 2024 году. А о таком развитии событий уже давно пишет зарубежная пресса. По информации источников австралийского журнала New Idea, Карл III планирует отказаться от престола не сразу, а сделать это в течение пяти лет. Но кто знает, может это случиться уже и в этом году.

Также Нострадамус говорил, что в 2024 году могут произойти катастрофы природного масштаба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие предсказания Нострадамуса на 2023 год уже сбылись.

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