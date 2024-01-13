Спустя 25 лет: как изменились и чем занимаются сейчас звезды фильма «Такси»

Картина французского режиссера Жерара Пиреса и Люка Бессона не вызвала восторга у критиков, но пришлась по душе зрителю, превратившись со временем в одну из самых знаменитых и успешных франшиз.

Первый фильм из франшизы «Такси» с Сами Насери и Фредериком Дифенталем в главных ролях вышел на экраны в 1998 году. Режиссер картины Жерар Пирес и продюсер Люк Бессон после премьеры наблюдали, как их творение от рядового, по мнению некоторых критиков, забавного боевичка превращается к мегапопулярный и кассовый проект. Коммерческий успех ленты позволил снять еще несколько продолжений, во всем мире у нее нашлись поклонники. С момента выпуска первого фильма прошло 25 лет. За это время карьеры звезд «Такси» не раз совершали крутые и неожиданные повороты.

Сами Насери

Сами Насери. Фото: www.globallookpress.com / Sud Presse

Французский актер берберского происхождения Саид «Сами» Насери был уже не молод, когда познакомился с Люком Бессоном и сыграл первую по-настоящему громкую роль в фильме «Такси». Ему было 37 лет. До этого годами он довольствовался участием в массовках, хотя и успел заявить о своем таланте на кинофествале в Локарно и Париже. На площадке фильма «Леон» он работал статистом, одним из полицейских в шлеме, тогда и познакомился с Бессоном и запомнился ему.

После успеха «Такси» Сами Насери стал знаменитостью. Он снялся в четырех частях франшизы, но не был приглашен в пятую. По слухам, связано это было с проблемами актера с законом — он то и дело попадал в неприятности, регулярно платил штрафы и даже получал реальные тюремные сроки (до 16 месяцев). Было все — и вождение в нетрезвом виде и без прав, и аварии, и драки, и нападения, и нанесение ножевых ранений. После выхода на экраны «Такси 5» Насери оценил его так: «Полное дерьмо».

Периодически актер бывал в РФ, в В 2019 году он снялся в российской мистической драме «Ушедшие в туман» режиссера Веры Соколовой. Так звезда Франции и осела в Москве. Вместе с братом Биби он участвует в рекламных и кинопроектах, мечтает однажды сыграть какого-нибудь российского исторического персонажа. Уже год Насери работает над созданием сериала о жизни заключенных. Артист не против получить гражданство РФ и официально стать москвичом.

Фредерик Дифенталь

Фредерик Дифенталь. Фото: www.globallookpress.com / Lebourg Frederic

Путь Фредерика Дивенталя в кино тоже был тернистым. В 15 лет он бросил учебу и начал зарабатывать на жизнь самостоятельно. В его багаже и работа подручным в гостинице, и даже парикмахером. Тяга к творчеству однажды завлекла будущего парня на актерские курсы при театре. Первые роли в кино не принесли артисту узнаваемости, но однажды, когда Дифенталю было 29 лет, он прошел кастинг в проект «Такси» и вскоре стал знаменитостью.

Как и коллега Насери, актер сыграл в четырех частях франшизы, от пятой отказался сам. Решил, что раз в ней не будет легендарного Даниэля, нет там места и для его партнера Эмильена. Дифенталь продолжает сниматься, на его счету почти 80 фильмов, хотя до голливудских масштабов карьеру не развил. Он принимает участие в съемках рекламных роликов и популярных телешоу. В 2002 году расстался с актрисой Клер Кейм, в 2004-м женился на другой коллеге Гвендолин Амон, внучке известного писателя Жана Ануя, которая подарила ему сына Габриэля. Нынешняя жена родила Дифенталю сына и дочь, младшенькому четыре года. Осенью, кстати, актер и его избранница побывали на кинофествале «Жемчужина шелкового пути» в Ташкенте, Дифенталь принимал активное участие в шоу, носил тюбетейку и чапан и, судя по посту в соцсетях, испытал массу положительных эмоций.

Марион Котийяр

Марион Котийяр. Фото: www.globallookpress.com / Simone Comi

Пожалуй, Марион Котийяр добилась самого большого успеха по сравнению с коллегами по фильму «Такси». Творческая карьера была ей суждена по факту рождения: мать была театральной актрисой, отец — режиссером и известным педагогом. Братья-близнецы Марион тоже выбрали работу в сфере искусства, Квентин — скульптор, а Гийом — писатель. Дебют Котийяр в кино состоялся в 1993 году в сериале «Горец» (тот самый, в котором Дункана Маклауда играет шикарный Эдриан Пол).

В 1997-м актриса получила первую значимую награду за роль в театральной постановке «Прекращенное дело» и прошла кастинг на роль подружки Даниэля в «Такси», ей было всего 22 года. Затем снялась в «Такси 2» и «Такси 3». Потом были картины «Влюбись в меня, если осмелишься» и «Долгая помолвка», за которую звезда получила премию «Сезар» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Так к ней пришла международная слава.

В 2007-м Котийяр сыграла легендарную певицу Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете», за что была удостоена премий «Золотой глобус» и «Оскар». В 2010-м была возлюбленной Леонардо Ди Каприо в ленте Кристофера Нолана «Начало», а в 2013-м снялась в клипе Дэвида Боуи на песню «The Next Day». Артистка живет с не менее известным французским коллегой Гийомом Кане, у пары двое детей.

Эмма Виклунд

Эмма Виклунд. Фото: Karin TÃ¶Rnblom / Ibl Bildbyr

Длинноногая сногсшибательная шведка Эмма София Кристина Виклунд, урожденная Эмма Сьоберг, также была частью золотого состава «Такси» в четырех фильмах. В детстве красавица мечтала стать балериной, но высокий рост не позволил пройти отбор в балетную школу. Эффектная внешность, впрочем, открыла другой путь в карьере — Эмма была фотомоделью, снималась в рекламе косметических брендов, ее снимки украшали обложки журналов Vogue, Elle, Cosmopolitan и других, она сотрудничала с брендами Christian Lacroix, Lanvin и Mugler.

В 1992 году Виклунд снялась в клипе Джорджа Майкла «Too Funky» с супермоделями Линдой Евангелистой, Эстель Холлидей, Надей Ауэрман и Тайрой Бэнкс. Работу в кино начала с английской комедии «Инферно». В 1994-м появилась в картине «Высокая мода», а в 1998-м была приглашена в «Такси», эта лента принесла ей наибольшую популярность. Блондинка сыграла сотрудницу полиции Петру, в которую был влюблен недотепа Эмильен. В следующих частях стала женой и даже мамой. Позже Виклунд была ведущей собственного авторского ток-шоу на шведском телевидении. Трудилась на руководящей должности в компании Lindex, затем получила степень в области делового администрирования в бизнес-школе IHM, в 2009-м запустила свой бренд косметики «Emma S».

От бывшего мужа — известного шведского журналиста, кинокритика и телеведущего Ганса Виклунда — у Эммы двое детей, сын Элис и дочь Тайра, они уже взрослые. После развода звезды сохранили дружеские отношения, модель продолжает поздравлять своего экс с днем рождения в соцсетях.

Бернар Фарси

Бернар Фарси. Фото: www.globallookpress.com / Sebastien Fremont

Обаятельному Бернару Фарси 74 года, свою первую кинороль он сыграл в далеком 1983 году в фильме «Луна в сточной канаве». У француза есть не только талант, но и приличное образование: он учился в Консерватории драматического искусства в Лионе, окончил театральную школу в Реймсе, после чего перебрался в Париж, где поначалу играл в театре. Долгое время артист не могу получить ни одной главной роли, все изменил его персонаж из фильма «Такси» — комиссар Жибер.

Международный успех комедии открыл для Фарси новые возможности, ему тут же стали предлагать большие и главные роли. Актер снялся в картинах «Братство волка», а также «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». Ему удалось вырваться из образа комедианта в роли Шарля де Голля в сериале «Великий Шарль». Фарси получил много хвалебных отзывов в прессе и номинацию на Международную премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в 2006 году. В фильмографии актера более 60 работ.

Личную жизнь Бернар Фарси держит в строгом секрете. У него нет аккаунтов в социальных сетях, неизвестно наверняка, есть ли у него супруга, возлюбленная, дети. Никто из журналистов не смог разговорить скрытного артиста.

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