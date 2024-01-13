Жизнеугрожающие состояния: к каким опасным последствиям приводит тромбоз

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 32 0

Кардиолог Фомичева: тромбоз может привести к тромбоэмболии и инсульту

Жизнеугрожающие состояния: к каким опасным последствиям приводит тромбоз

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

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Врач рассказала о важности своевременной диагностики и корректного лечения болезней сосудов.

Тромбоз — крайне опасное состояние, и без должного лечения оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже рискам для жизни. Поэтому так важно замечать первые признаки болезней сосудов и приступать к терапии, заявила врач-кардиолог Анастасия Фомичева в интервью изданию Газета.Ru. Тромбоз — это закупорка просвета сосуда тромботическими массами, нарушающими кровоток. В зависимости от того, в каком сосуде образовался тромб, различают артериальный или венозный тромбоз.

Острый артериальный как следствие атеросклероза приводит к острой ишемии конечности. На первых порах он сигнализирует о себе резкой и сильной болью, похолоданием, бледностью и отсутствием пульса в пораженной конечности, а также онемением. Эти симптомы зачастую требуют оперативного вмешательства и применения специальных тромболитических лекарств.

Тромбоз в венозной системе грозит острым тромбофлебитом вен. Его первые признаки — боль и отечность в конечности, покраснение или посинение (цианоз) участков кожи, местное повышение температуры в области вены, болезненное уплотнение по ходу вены. Это состояние может обернуться действительно жизнеугрожающим состоянием — тромбоэмболией легочной артерии.

«Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта. Поэтому при любом виде тромбоза важна ранняя диагностика и своевременное лечение», — заключила Фомичева.

Инсульт может угрожать не только взрослым людям с болезнями сосудистой системы. Нередко жертвами становятся дети. Частота возникновения детских сосудистых патологий составляет два-три случая на 100 тысяч, но выявить опасный недуг не всегда удается в силу возраста пациента. Ранее 5-tv.ru рассказывал о предвестниках и видах детского инсульта.

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