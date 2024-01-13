К делу уже подключился Следственный комитет и общественники по правам детей. ЧП произошло в Челябинской области.

Шестилетний мальчик попал в реанимацию после падения с подъемника на горнолыжном курорте в Челябинской области. Из-за чужой халатности первоклассник едва не погиб, зацепившись шарфом за барабан основного механизма.

В пресс-службе регионального Следственного комитета журналистам рассказали, что в роковой день мальчик приехал в Челябинск из Кургана, чтобы совершить спортивный марш-бросок по лыжне. Чтобы подняться на вершину склона, ребенок решил воспользоваться подъемником. В какой-то момент механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к временной асфиксии и потере сознания, пишет URA.RU.

На место ЧП экстренно прибыли сотрудники скорой помощи и увезли юного пациента в реанимацию горбольницы № 2 Миасса. Медики зафиксировали у него асфиксию и множественные травмы. Ребенок находится в коме. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Помочь семье пострадавшего уже вызвались неравнодушные жители Кургана.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело пропавшего школьника нашли в реке в Ачинске.