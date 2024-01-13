Пустые бутылки и пачки: дело о гибели россиянки в Турции приняло неожиданный поворот

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 009 0

Около тела погибшей в Турции россиянки нашли пустые пачки из-под лекарств

Пустые бутылки и пачки: дело о гибели россиянки в Турции приняло неожиданный поворот

Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann

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Из-за чего умерла Наталья Ярыгина? Какая версия наиболее достоверна?

Около тела россиянки Натальи Ярыгиной, погибшей в турецком Кемере, нашли пустые пачки из-под лекарств и бутылки, в которых мог быть алкоголь. Об этом сообщила полиция Антальи в соцсети X.

«Тело обнаружено лежащим на спине вместе с деньгами, очками, сигаретами и другими личными вещами. Рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, судя по запаху, был алкоголь», — написало ведомство.

Полиция отметила, что им не удалось обнаружить следов подозрительных обстоятельств. Тело российской туристки нашли целым. Правоохранители начали расследование в связи с гибелью женщины.

Отдыхающая на том же курорте туристка Елена рассказала изданию aif.ru, что Ярыгина перестала выходить на связь 4 января, а ее телефон был выключен. Она предположила, что мобильник умершей туристки могли отключить намерено. Ведь он сохранил половину заряда.

Елена также напомнила, что на другую российскую туристку уже нападали в турецких горах. Инцидент произошел месяц назад, а преступника задержали через три дня.

Наталья Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря 2023 года. 8 января она должна была покинуть страну, но в аэропорт женщина так и не явилась. 4 января она отправилась на прогулку в горы. С того дня Ярыгина перестала выходить на связь, а ее телефон был отключен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тело пропавшей в Турции россиянки.

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Пустые бутылки и пачки: дело о гибели россиянки в Турции приняло неожиданный поворот

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