Спасатели обнаружили тело пропавшей в Турции россиянки

Спасатели обнаружили тело пропавшей в турецком Кемере туристки из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участницу поисков.

Предварительно установлено, что россиянка погибла при падении со скалы.

«К сожалению, Надежда погибла, я видела ее тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз», — рассказала волонтер.

Россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию, но 8 января, когда закончилась путевка, она не явилась на рейс в Москву. При этом известно о ее прогулке 4 января. В тот день женщина вышла из отеля, но не вернулась. С того дня на связь с родственниками россиянка не выходила, ее телефон был отключен.

К ее поискам подключились 40 спасателей. Операция проходила в том числе в море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральное консульство России в Анталье направило запрос правоохранителям Турции в связи с пропажей россиянки в Кемере.