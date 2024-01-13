Военная база хуситов в Ходейде подверглась воздушной атаке

Военно-морская база йеменских хуситов, расположенная в окрестностях портового города Ходейда, подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб через два часа после того, как оттуда была выпущена ракета в сторону южной части Красного моря.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырех провинциях в Йемене. После этого хуситы заявили об ответных ударах по военным базам.

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По заявлениям американских и британских властей, удары по городам Йемена были совершены «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

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