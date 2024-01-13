«Шла в одиночестве»: что на самом деле случилось с погибшей в Турции туристкой из РФ

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 908 0

KP.RU: при погибшей в Турции российской туристке нашли спиртное и снотворное

«Шла в одиночестве»: что на самом деле случилось с погибшей в Турции туристкой из РФ

Фото: SEDAT SUNA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спасатели нашли тело женщины на горе. Рядом с ней были обнаружены снотворное и бутылки с алкоголем.

В запутанном деле о погибшей в Турции 40-летней россиянки продолжают вскрываться новые подробности. Женщина прилетела в курортную страну 30 декабря 2023 года. С 4 января она перестала выходить на связь. Известно, что в тот день она отправилась на прогулку в горы. Позднее группа спасателей нашла ее тело на горе Чалыш между поселками Кириш и Кемер.

«4 января 2024 года женщина была замечена в районе Чалыш Тепеси, где она шла в одиночестве», — заявили в турецкой полиции. Есть несколько свидетелей, которые ее видели, сообщает KP.RU.

Также уже известно, что 12 января туристка была обнаружена мертвой в положении лежа на спине. Нижнее белье на Надежде присутствовало, подозрительных обстоятельств смерти не выявлено. При ней были деньги, сигареты, снотворное и бутылки с алкоголем. Снотворное обнаружили также и в номере отеля туристки.

Официальная причина смерти до сих пор не названа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о гибели россиянки в Турции приняло неожиданный поворот.

-26° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Под сенью звезд: какой планете соответствует ваше имя и что это означает

Последние новости

0:09
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
23:57
Доигрались: ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр
23:32
«Шла в одиночестве»: что на самом деле случилось с погибшей в Турции туристкой из РФ
23:20
Нездоровая одежда: какие вещи ухудшают кровоснабжение и доводят до инфаркта
23:07
В Минобрнауки рассказали, изменятся ли цены на обучение в российских вузах
22:44
«Беспредел полнейший»: выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград

Сейчас читают

«Беспредел полнейший»: выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград
Певец Александр Айвазов рассказал, кто помог ему побороть тягу к алкоголю
Болезнь есть болезнь: помощница Селезневой ответила на слухи о госпитализации актрисы
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса