«Шла в одиночестве»: что на самом деле случилось с погибшей в Турции туристкой из РФ

Спасатели нашли тело женщины на горе. Рядом с ней были обнаружены снотворное и бутылки с алкоголем.

В запутанном деле о погибшей в Турции 40-летней россиянки продолжают вскрываться новые подробности. Женщина прилетела в курортную страну 30 декабря 2023 года. С 4 января она перестала выходить на связь. Известно, что в тот день она отправилась на прогулку в горы. Позднее группа спасателей нашла ее тело на горе Чалыш между поселками Кириш и Кемер.

«4 января 2024 года женщина была замечена в районе Чалыш Тепеси, где она шла в одиночестве», — заявили в турецкой полиции. Есть несколько свидетелей, которые ее видели, сообщает KP.RU.

Также уже известно, что 12 января туристка была обнаружена мертвой в положении лежа на спине. Нижнее белье на Надежде присутствовало, подозрительных обстоятельств смерти не выявлено. При ней были деньги, сигареты, снотворное и бутылки с алкоголем. Снотворное обнаружили также и в номере отеля туристки.

Официальная причина смерти до сих пор не названа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о гибели россиянки в Турции приняло неожиданный поворот.