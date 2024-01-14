Волочкова назвала своих хейтеров «кошмарными недолюбленными бабами»

Знаменитая балерина огорчилась, что ее фото с отдыха на Мальдивах не понравились людям. И решила сказать все, что о них думает.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волокова умеет выражаться настолько крепко, сохраняя при том балетную осанку, что только на этом могла бы построить успешную карьеру. В новом видео звезда приняла изящную позу на фоне мальдивского пляжа и принялась поносить пользователей сети, которые ей не восхищаются. Танцовщица проводит отпуск в теплых краях, регулярно делится фотографиями и не понимает, как глядя на такую красоту кто-то умудряется придумать обидный комментарий.

Как рассказала Волочкова, «чухню», то есть сообщения хейтеров, она не читает. Но члены команды звезды (публике пока известна только домработница, она же пиар-агент, Лола), показывают, как грубо подписчики высмеивают кадры в купальнике и на усыпанной цветами постели. По словам артистки, даже к траве на курорте у фолловеров есть претензии. Особенно впечатлили публику ночные танцы, во время которых селебрити то и дело запиналась. Одни предполагали, что Волочкова пьяна, другие удивлялись, как при отсутствии чувства ритма и нулевой пластичности она могла быть примой Большого театра.

Сама бывшая прима поверить не может, что вызывает у кого-то желание едко шутить и писать обидные комментарии. Она не видит объективных причин для хейта, а потому делает вывод — все недоброжелатели на самом деле ей завидуют. Ну или не дружат с головой. В очередном обращении к массам Волочкова сказала все, что думает о ненавидящих ее незнакомцах.

«Чем красивее фотографии мои или видео с прекраснейшего курорта мальдивского, тем больше злых и каких-то гадких комментариев… Пишут-то эти гадости или боты с нулями подписок, или это такие страшные, кошмарные бабы, завистливые, недолюбленные, мне просто жаль становится этих людей… Эти страшилы, прости господи, пишут из своих промерзлых, страшных, голодных крысиных нор, и эти бабы не были ни в бунгало, ни на виллах, нигде», — рассуждает, посмеиваясь, балерина.

По мнению артистки, «страшилы и кошелки» не имеют ни малейшего представления о роскоши, а для нее все — роскошь. Потому что умеет ценить труд людей, работающих на курортах, красоту природы и свою собственную. Еще она очень благодарный и человек, который наслаждается жизнью. А если кому-то это не нравится, и он не может признать беспросветную серость своего бытия на фоне яркой судьбы Волочковой, самое время отписаться от ее блога и забыть о ее существовании.

Балерина посоветовала подписчикам быть добрее и прощать друг друга, примириться с ее успехом, радостью, любовью, красотой, добротой и правдой. После пятиминутной тирады, полной оскорблений и унижений в адрес «недолюбленных баб» Волочкова добавила: прощение — это очень важное качество.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому и сколько денег должна Анастасия Волочкова и почему сотрудники петербургского ТСЖ никак не могут взыскать со звезды коммунальные платежи.