«Монолог с возмущениями»: кому и сколько задолжала Анастасия Волочкова

«Решить вопрос» с эпатажной балериной не получается даже лично. Чаще всего телефонный разговор со звездой заканчивается не лучшим образом.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова задолжала петербургскому Товариществу собственников жилья около 400 тысяч рублей. О разбирательстве знаменитости с ее роскошной квартирой в Санкт-Петербурге рассказали в KP.RU.

Как известно, у артистки имеется собственность в Астрахани, Подмосковье и северной столице России. Следить за «царскими хоромами» удается не всегда, поэтому достаточно часто некоторые апартаменты оказываются «неуплаченными» по разным причинам.

По данным Федеральной службы судебных приставов, 2024 год Анастасия Волочкова начала с долга перед ТСЖ в размере 57 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру, больше похожую на дворец. Как поделился председатель организации, это не вся сумма задолженности, а лишь возмещение «судебных издержек».

«Сам долг за коммуналку был за полгода — это больше 300 тысяч рублей. Сама она адекватно относится к погашению коммунальных платежей, это ей товарищи помощники навешали лапшу, что можно не платить», — рассказал собеседник издания.

«Решить вопрос» с эпатажной танцовщицей не получается даже лично. Чаще всего телефонный разговор со звездой заканчивается не лучшим образом.

«Обычно разговор начинается хорошо, а потом я просто слушаю монолог с ее возмущениями», — пожаловался председатель петербургского ТСЖ.

Кроме того, уже год организация судится с балериной из-за потопа в ее квартире. Анастасия требует возместить ей три с половиной миллиона ущерба. Сейчас назначена экспертиза стоимостью в 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова озвучила траты на отдых на Мальдивах.