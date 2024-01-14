Ксения Бородина встретилась в Таиланде с Омаровым и позволила ему забрать дочь

Знаменитые бывшие супруги оказались на отдыхе в одной стране. Курбан отдыхает с новой девушкой Валерией, которой запрещено бывать на его встречах с Теоной.

Телеведущая Ксения Бородина и ее бывший муж Курбан Омаров одновременно оказались на отдыхе в Таиланде. Бизнесмен воспользовался возможностью повидать их общую дочь Теону. В прошлом звезда «Дома-2» жаловалась поклонникам, что экс-супруг редко встречается с девочкой после развода. Тот, в свою очередь, сетовал, мол, это бывшая чинить препятствия к общению. Так или иначе, на этот раз Омаров смог на время забрать Теону и весело провести с ней время на пляже.

Примечательно, что Бородина отпустила дочку к отцу, хотя он отдыхает не один, а с новой возлюбленной Валерией. Телеведущая публично заявляла, что пассиям Омарова нечего делать на его встречах с ребенком, и в связи с этим существует строгий запрет. Выходит, что и Валерии не разрешено присутствовать на свиданиях папы и дочки. Неизвестно, было ли соблюдено условие Бородиной на курорте. Возможно, гадают фанаты, Ксения, вероятно, поверила в серьезность отношений Омарова, сама отвезла к нему Теону и даже увиделась с Валерией.

Бизнесмен опубликовал в личном блоге забавное видео с дочерью. Она как будто появляется на пляже перед ним по щелчку пальцев. Малышка определенно счастлива увидеться с отцом. Подписчики Омарова отметили, что у нее светятся глаза от радости каждый раз, когда она проводит время с папой. Валерии в кадре не было, так что, возможно, ей пришлось найти себе занятие пока возлюбленный занимался семьей. Некоторым даже было жаль девушку, которой приходится отсиживаться, чтобы не разозлить Бородину.

Ранее, писал 5-tv.ru, Курбан Омаров намекнул на скорую свадьбу с Валерией. Не раз влюбленные давали понять, хоть и не говорили прямо, что скоро станут родителями. Правда это или очередной «прогрев», пока выяснить не удалось.

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