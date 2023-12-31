«Я все сделаю правильно»: Курбан Омаров намекнул на скорую свадьбу

Бывший супруг Ксении Бородиной, по всей видимости, готов создать новую семью. И интригует подписчиков смайликами с детской бутылочкой.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров, судя по всему, готовится к свадьбе со своей избранницей по имени Валерия. Мужчина подвел итоги года в личном блоге.

Он отметил, что прошедшие 12 месяцев были непростыми. Однако влюбленные вынесли все подготовленные судьбой испытания. Также Омаров добавил, что готовится к некоему важному событию в 2024-м. В конце поста он оставил смайлы в виде кольца и детской бутылочки.

«Наше будущее я хочу описать одним словом: „Семья“. В 2024 году я все сделаю правильно», — написал бизнесмен.

Подписчики поддержали Омарова. Они поздравили его с тем, что он нашел своего человека.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина и Омаров после развода заключили договор. Мужчина отметил, что они пошли на это ради общей дочери.

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