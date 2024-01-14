Так яро выступавший за честность и прозрачность всех процессов в стране президент сам оказался нечист на руку.

Новые постыдные детали биографии Владимира Зеленского рискуют окончательно подмочить репутацию политического деятеля. Спустя почти пять лет в руководстве Украиной в прошлом президента страны всплыли подробности, рискующие навсегда запятнать репутацию политического лидера.

В Минобороны РФ неожиданно всплыла информация, что еще на пике артистической карьеры Владимир Зеленский получил минимум четыре повестки на службу в армию, но все из них проигнорировал. В Сети сочли поступок политика предательством, а в контексте действующих реформ президента ситуация и вовсе выглядит кощунственной.

Свет на реальное положение вещей в беседе с 5-tv.ru пролил политолог Армен Гаспарян. По словам эксперта, ситуация с повестками изначально имеет скрытую подоплеку и прямо указывает на конфликт интересов между тогдашним комиком и президентом Украины Петром Порошенко. Для действующего политика Зеленский по тем временам был главным оппонентом и прямым врагом: чтобы избавиться от основного конкурента, Порошенко планировал сбагрить Зеленского служить, но не вышло. Манипуляцию будущий политик тогда проигнорировал, но позже оказался в абсолютно аналогичной ситуации, выхода из которой у него больше нет.

«Он изначально не воспринимал это как повестку в армию. Он воспринимал это как действие власти, господина Порошенко. Если я правильно все помню, три повестки он получил, когда начались разговоры о том, что он пойдет в президенты. Порошенко воспринимал его как политическую опасность. Видите, бумеранг вернулся. Человек, демонстративно игнорировавший повестки от военкомов, сам предельным образом отправляет людей в армию. Вы вспомните, кто тогда был Зеленский. Он был селебрити, известнейший, богатейший совершенно человек. Он считал ниже своего достоинства получать подобного рода документы. Он же не думал, как будет дальше», — озвучил главную мысль он.

По словам Гаспаряна, основная версия, заключающаяся в невозможности служить в армии из-за болезни Зеленского, в корне несостоятельна и не имеет под собой никаких оснований. В текущих реалиях все силы президента направлены на то, чтобы укрепить свои позиции в стране, попутно скрыв факт «бегства от армии». Оказавшийся в тупике бывший комик готов плодить любые версии, многие из которых не будут соответствовать действительности.

«Народ о его бегстве знать не знает. Это же, извините, раньше была новость о его побеге в официальном аккаунте Министерства обороны. Распространили ее пять-шесть близких Порошенко СМИ. Вы что думаете, сейчас телеканал Freeedoms сейчас начнет с этого эфир? Сегодня, к сожалению, на Украине можно все. Он смог стать президентом, не имея ни дня опыта работы на государственной службы и опыта управления хоть чем-нибудь, кроме сковородки и кастрюли во время жарки яичницы. Мы понимаем, что коммерческую деятельность „Квартала“, которая приносила бешеные прибыли, занимался совсем не Зеленский. О чем мы вообще говорим сегодня», — подытожил свою мысль Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский обвинил США в нищете украинских пенсионеров.