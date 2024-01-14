«Вышли на первое место»: Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Путин: Россия вышла на первое место в Европе и стала пятой экономикой мира

«Вышли на первое место»: Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава государства обратил внимание на экономические показатели.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия продолжила укреплять свои позиции во многих областях, в частности в экономике. Об этом он рассказал в интервью для программы одного из федеральных каналов.

«У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика», — прокомментировал глава государства.

По словам Путина, Россию не сломило внешнее давление, и страна сумела «выйти на первое место» среди европейских экономик, заняв пятое место во всем мире.

Однако на этом все не заканчивается, отметил он. Президент считает, что России есть куда расти в сферах технологий и экономики. Работа в данных областях идет полным ходом и, что важно, небезуспешно.

«У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться», — заключил Владимир Путин.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями

Ранее 5-tv.ru писал, как РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции.

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