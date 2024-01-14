«У нас рост, а у них падение»: как РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции

Европа в это время переживает не самые лучшие времена.

20-е годы XXI века могут стать «потерянным десятилетием». С таким пессимистичным прогнозом неожиданно выступил Всемирный банк. Его аналитики указывают на то, что темпы развития мировой экономики замедляются в странах, увеличивается разрыв между бедными и богатыми, усиливается миграция, в том числе нелегальная, и так далее.

Удивляет вот что — предложения по выходу из сложившейся ситуации. Нужен смелый, коллективный, политический толчок, где определяющее слово «коллективные» действия. Это приглашение за стол переговоров? Или еще нужно подождать формальных слов от Байдена? Или, условно, Макрона? Ну ладно, Макрону сейчас не до того, он назначил нового главу правительства Атталя, самого молодого в истории, а тот выбрал новым министром иностранных дел своего бывшего однополого то ли мужа, то ли жену Сежурне. И не слова возмущения, обвинений в кумовстве… А вот была бы там женщина.

И все равно толерантная Европа видится Всемирному банку проблемной территорией — рост чуть выше ноля. Все мы знаем эти прогнозы Всемирного банка, они говорят одно, потом переписывают. По России ни угадали за последние годы ни разу — они нам тоже сулили минус, а у нас плюс, да еще какой +3,5% ВВП по итогам прошлого года, так что Россия уверенно вышла на пятое место в мире и удерживает эту позицию. Экономические итоги года президент подвел в Хабаровске.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один. По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу», — отметил Владимир Путин.

Формально мы стали первой экономикой Европы еще по итогам 2021 года, а в 2022 году эту позицию сохранили и упрочили, и вот ждем окончательных показателей 2023 года. Тем более что тенденции хорошие: у нас ВВП растет у ближайших конкурентов топчется на месте, или прибавляет не более одного процента. Так что еще до окончания этого «потерянного» для Всемирного банка десятилетия. По прогнозам мы можем вплотную приблизиться к первой тройке, подвинув Японию.

За счет чего такие результаты? Как ни странно, помогли санкции. Мы смогли переориентировать импорт и экспорт, а также были вынуждены развивать собственное производство. Правительство не только не сократило, но нарастило вложения в инфраструктуру, ведется ремонт и строительство новых дорог. Отчасти тоже из-за санкций нужны новые транспортные коридоры, а такая стройка, как трасса М-12 до Казани и далее на Восток, тянет за собой целую цепочку производства материалов и техники.

Конечно, справедливости ради надо сказать, что мы номер один в Европе по одной из систем подсчета — ВВП по ППС. Когда учитывается не только объем произведенных товаров и услуг, но и стоимость валюты, а у нас она недорогая. Есть и другие рейтинги, где у нас восьмая или 11 строчка. Дело не в самой позиции, а именно в тех процессах, которые происходят. В данном случае все наглядно — они хотели сделать плохо нам, но сделали плохо всем. Прежде всего — себе. Тот самый хрестоматийный и более чем наглядный выстрел себе в ногу.

«Пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться и на чем передвигаться. У них у всех проблем выше крыши, несопоставимых даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение. Сейчас не будем об этом, это детали. Мы не радуемся, не зубоскалим, но факт остается фактом. А он такой: оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — отметил Владимир Путин

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