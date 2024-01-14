Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис во время четвертой встречи советников по национальной безопасности, которая была посвящена «формуле мира» президента Незалежной Владимира Зеленского. Прямая трансляция велась на сайте ВЭФ (Всемирный экономический форум).

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал министр.

Важно отметить, что Москва неоднократно заявляла о том, что готова к переговорам с Киевом. России действительно важно урегулировать конфликт, но Украина отказывается идти на диалог.

А тем временем Россия продолжает СВО, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на угрозы Байдена из-за Украины.