«Усилить охрану»: Захарова ответила на угрозы Байдена из-за Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 334 0

Захарова призвала энергокомпании США усилить охрану из-за угроз Байдена

«Усилить охрану»: Захарова ответила на угрозы Байдена из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Москва на фоне заявлений президента США обратилась к американским энергетическим компаниям.

Американский лидер Джо Байден перешел к угрозам в адрес своих сограждан-республиканцев, которые противятся продолжению финансирования Украины. По словам президента США, им придется «дорого заплатить».

«Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это», — заявил он на опубликованном журналистами видео.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления 46-го президента Соединенных Штатов. Она обратилась к американским энергокомпаниям и призвала их усилить охрану нефтяных объектов на территории страны, в частности в Техасе. По словам российского дипломата, похожие высказывания Байдена в начале 2022 года не прошли без последствий.

«После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван газопровод «Северный Поток», — написала она.

Перед Новым годом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. На этом соответствующий запас в бюджете был исчерпан. Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России. На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты Конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект пока действующая власть не позаботится о защите границ Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский обвинил США в нищете украинских пенсионеров.

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