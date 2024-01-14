Дерипаска спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине

Дерипаска: конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года
Фото: Река Александр / ТАСС
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Россию не пригласили на ВЭФ. Может ли тогда идти речь о мире?
Миллиардер и бизнесмен из России Олег Дерипаска считает, что украинский конфликт решится не раньше мая 2025 года. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Предприниматель прокомментировал грядущий ВЭФ (Всемирный экономический форум) в Давосе. На нем будут обсуждать мирные переговоры на Ближнем Востоке и на Украине. Российской делегации на мероприятии не будет. От США же выступят госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — написал Дерипаска.
Важно отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Но киевский режим отказывается от диалога.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россию необходимо включить в дискуссию по Украине. С таким заявлением выступил МИД Швейцарии.
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