Россию не пригласили на ВЭФ. Может ли тогда идти речь о мире?

Миллиардер и бизнесмен из России Олег Дерипаска считает, что украинский конфликт решится не раньше мая 2025 года. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Предприниматель прокомментировал грядущий ВЭФ (Всемирный экономический форум) в Давосе. На нем будут обсуждать мирные переговоры на Ближнем Востоке и на Украине. Российской делегации на мероприятии не будет. От США же выступят госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — написал Дерипаска.

Важно отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Но киевский режим отказывается от диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россию необходимо включить в дискуссию по Украине. С таким заявлением выступил МИД Швейцарии.