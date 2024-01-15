«Вот она я, такая-сякая»: Лариса Гузеева показала лицо без макияжа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Лариса Гузеева показала лицо без макияжа

«Вот она я, такая-сякая»: Лариса Гузеева показала лицо без макияжа

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Телеведущая предстала перед поклонниками без прикрас, указав, что скрывать ей абсолютно нечего. Какой была реакция фанатов?

Телеведущая Лариса Гузеева, славящаяся своим прямолинейным характером и колким языком, вновь дала интернет-пользователям повод себя покритиковать. В социальной сети она опубликовала фотографию, на которой позировала без косметики и каких-либо наложенных фильтров. Она пояснила, что снимок адресован всем ее хейтерам.

«Недорогие не друзья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек — он одинаково разный, выглядит и ведет себя по ситуациям. Поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая», — подписала снимок знаменитость.

Лариса Гузеева в первозданном видеЛариса Гузеева не постеснялась показать неудавшийся кадр. Instagram* / _larisa_guzeeva_

Она также добавила, что, как и многие, хочет выходить в свет всегда красивой, ухоженной, накрашенной. Но порой и публичному человеку требуется отдых. Хочется расслабиться и никуда не наряжаться. Вместе с тем она ценит тех, кто воспринимает ее естественную красоту и принимает в любом виде.

Фотография менее чем за пять часов собрала более тысячи комментариев. Многие поддержали телеведущую и похвалили ее за смелость и умение посмеяться над собой.

«У всех бывают неудачные фотографии, но по вам то сразу понятно, что вы ухоженная, красивая, к тому же умная дама»;

«Только настоящая личность может иронизировать над собой»;

«Вас и такую любят, обожают», — поддержали знаменитость поклонники.

Ранее 5-tv.ru показывал, почему Ларису Гузееву называют новой Фаиной Раневской.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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