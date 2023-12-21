Элегантность и твердость характера: почему Гузееву называют новой Раневской

Когда известная телеведущая только переехала в Москву, ей пришлось непросто — спать приходилось на коробках и хвататься за абсолютно любую работу.

Лариса Гузеева умеет сочетать свой твердый характер с обаятельной женской элегантностью. Она одна из самых узнаваемых телеведущих нашей страны, но так было не всегда. Когда актриса только-только переехала жить в столицу, ей пришлось непросто — спать приходилось на коробках и хвататься за абсолютно любую работу.

Казалось, что холодно и темно будет всегда, но, к счастью, Гузеева не стеснялась просить о помощи у близких людей. Сейчас ее сравнивают с легендарной Фаиной Раневской, и не просто так.

Одна из самых харизматичных и интересных телеведущих современности Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в маленьком селе под городом Оренбургом, отца своего не видела. Воспитанием девочки занималась мать — учительница истории в школе.

Когда мать вышла замуж, маленькой Ларисе было всего пять лет. Вскоре на свет появился братик Олег, но прожить долгую жизнь ему было не суждено — он погиб в результате несчастного случая. К счастью, вскоре в семье появился еще один мальчик — Виталий, чья жизнь уже сложилась довольно счастливо.

Исключительно своенравная девушка Лариса была настоящим наказанием для родителей, она носила мини-юбки, очень любила яркий макияж, предельно рано стала курить.

После окончания школы она быстро вырвалась из-под родительского контроля и уехала в Москву и Санкт-Петербург поступать в театральные вузы. А чтобы впечатлить и удивить преподавателей, перед вступительными экзаменами — подстриглась налысо. Что, между прочим, помогло ей поступить.

Взяли Гузееву в оба вуза — и Щукинское театральное училище, и в Питерский ЛГИТМиК. Пока Лариса размышляла, куда поступать, в Лениграде ее обокрали, денег на дорогу в Москву не было, что и предрешило ее выбор. Гузеева осталась учиться в ЛГИТМиКе.

Началась разгульная студенческая тусовка — она быстро завязала роман с популярным музыкантом Сергеем Курехиным, отлично знала Виктора Цоя. Время от времени работала моделью, курила «Беломор», носила рваные стильные джинсы. Иногда ее даже принимали за хиппи.

На экране своенравная красавица появилась в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» — не все знают, что Лариса снималась в этой популярной ленте.

Но настоящим взлетом была роль Ларисы Огудаловой, в знаменитой ленте Эльдара Рязанова «Жестокий романс», где она просто блестяще справилась с ролью. Эта роль стала визитной карточкой актрисы и подарила ей всесоюзную популярность.

Правда, поет за Ларису в фильме Валентина Пономарева, у Ларисы для исполнения вокальных партий был слишком низкий, и к тому же прокуренный голос.

В личной жизни Гузеевой по-началу не сильно везло — первый муж Илья Древнов страдал от наркотической зависимости. Знаменитость пыталась вытащить его из болезни целых восемь лет, но, к сожалению, он умер.

Каха Толордава — второй муж Ларисы, сразил ее своей восточной красотой.

Именно от него Гузеева забеременела, но продолжила свою работу на съемках вплоть до рождения ребенка. Долгая счастливая жизнь не сложилась, муж пил и засматривался на женщин — последовал развод.

Третий брак звезды, наконец, сложился успешно. С президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым они дружили с 18 лет, однако чувства вспыхнули сильно позже, брак был заключен аж в 1999 году. В этом союзе родилась дочка Оля, или как ее называет Гузеева — Леля. Бунтарка выбривала виски, уходила из дома, скандалила, объявляла себя небинарной личностью, но Лариса поддерживает свою дочку и старается не портить с ей отношения. Ведь сама Лариса в молодости могла позволить себе и не такое.

Как писало издание The Voice, Ольга говорила, что пережила изнасилование и несколько операций. Недавно она самоотверженно сражалась с лишним весом.

Сейчас Гузееву называют главной свахой и телеведущей России. Однажды в 2015 году к ней на передачу заявился давно потерянный сын. Лариса его не признала. Правда, потом пришлось официально заявлять, что это была всего лишь обычная первоапрельская шутка со стороны ведущей.

Именно благодаря колким высказываниям актрисы, ее постоянно сравнивают с королевой язвительных фраз — Фаиной Раневской. Схожесть подмечала даже Дана Борисова.

«Даже если в постели застукали — говори, что грелась! Замерзла, как собака!», — советовала Лариса Гузеева.

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