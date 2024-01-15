Горняк погиб при прорыве вод на шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В момент аварии в забое находились 60 человек, трое из них — в месте, где произошло ЧП.

По последним данным, один из троих горняков погиб, один пострадал и был немедленно направлен в лечебное учреждение, один все еще числится без вести пропавшим.

Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте

Детали происшествия уточняются. На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.