Горняк погиб при прорыве вод на шахте «Заполярная» в Воркуте

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 402 0

В момент аварии в забое находились 60 человек, трое из них — в месте, где произошло ЧП.

Горняк погиб при прорыве вод на шахте «Заполярная» в Воркуте

Фото: МЧС Республики Коми

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Горняк погиб при прорыве вод на шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В момент аварии в забое находились 60 человек, трое из них — в месте, где произошло ЧП.

По последним данным, один из троих горняков погиб, один пострадал и был немедленно направлен в лечебное учреждение, один все еще числится без вести пропавшим.

Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте

Детали происшествия уточняются. На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

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Горняк погиб при прорыве вод на шахте «Заполярная» в Воркуте

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