«Сравняли с землей»: еще один мужчина отомстил находящейся на грани развода Кудрявцевой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 105 0

Алексей Глызин обиделся на Леру Кудрявцеву за низкую оценку на «Суперстар»

«Сравняли с землей»: еще один мужчина отомстил находящейся на грани развода Кудрявцевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая сумела задеть певца за живое.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров разъехались спустя 11 лет брака. Не чаявшая в супруге души знаменитость намекнула: одной из причин принятого решения стало пагубное пристрастие хоккеиста, буквально вынудившее ее в одиночку улететь в ОАЭ.

Спустя считанные дни после случившегося бывший нападающий сборной России по хоккею съехал от жены, а сама Кудрявцева с головой ушла в работу, чтобы забыться. Казалось, положения хуже быть уже не может, но знаменитость постигло еще одно фиаско. Затаивший обиду на Кудрявцеву участник песенного шоу на федеральном канале Алексей Глызин в пух и прах раскритиковал судейство телеведущей. 

В беседе с журналистами StarHit звезда 90-х неожиданно сознался: предвзятое судейство Кудрявцевой едва не стоило ему первого места. С момента завершения проекта прошел не один месяц, но обида на блондинку не испарилась. 

 «Я так эффектно по клетке метался (в выступлении — Прим. ред), так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — пожаловался Глызин.

Сама же ведущая поспешила оправдаться и объяснить артисту, что ее оценка не была категоричной. Она лишь отметила, что Алексею не стоило концентрировать внимание на своих актерских способностях, которые, по ее мнению, недостаточно хороши. Сразу после появления выпуска в эфир соцсети Кудрявцевой подверглись массовой атаке хейтеров: блондинка вынуждена была закрыть профиль и ограничить возможность комментирования. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Глызин не раз изменял своим женам.

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