Без телефонного «террора»: что изменит новый закон о коллекторах

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

С 1 февраля деятельность коллекторов начнет регулироваться законом

Без телефонного «террора»: что изменит новый закон о коллекторах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Государство усиливает меры защиты должников. Что будет грозить взыскателям за нарушения?

С 1 февраля в России вступит в силу новый закон о коллекторах, который внесет значительные изменения в регулирование просроченных задолженностей. О подробностях планируемых преобразований рассказали в URA.RU.

Начнут действовать три нормативно-правовых акта, которые будут предусматривать административную и даже уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.

В случае угроз физическому здоровью гражданина, распространения клеветнической информации и других действий, нарушающих права человека, коллекторы могут быть лишены свободы сроком до двух лет.

Теперь взыскатели задолженностей не смогут связываться с гражданами в рабочие дни после 21:00 вечера вплоть до 08:00 утра. Кроме того, контакты будут запрещены в выходные и праздничные дни с 20:00 вечера до 09:00 утра.

Телефонный звонок будет доступен им лишь один раз в сутки. Во время дистанционного разговора коллектор будет обязан назвать всю необходимую информацию о себе и сообщить полные данные по просроченной задолженности.

Личные встречи будут разрешены лишь один раз в неделю. Кроме того, все коллекторские агентства должны быть официально зарегистрированы в реестре Федеральной службы судебных приставов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому повысят пособия с 1 февраля.

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