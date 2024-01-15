Загадочный «огненный шар» заметили в небе Японии
Огненный шар пролетел по утреннему небу Японии
Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Pantke
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Местные жители гадают в социальных сетях, что это было.
Загадочный «огненный шар» заметили в небе жители восточной и северо-восточной частей Японии. Необычное явление они обсуждают в социальных сетях.
На видео, которое опубликовал краеведческий музей города Хирацука в японской префектуре Канагава, запечатлен пролет неизвестного объекта. Яркий огненный шар стремительно пролетел по утреннему небу со скоростью 42,4 километра в секунду.
Также куратор учреждения Дайти Фудзии добавил, что некоторые жители слышали звук, похожий на взрыв. По его словам, это мог упасть метеорит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-востоке Турции рухнул крупный метеорит. Его горящие обломки можно было увидеть в небе из пяти провинций страны, казалось, будто наступил день.
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