Загадочный «огненный шар» заметили в небе Японии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Огненный шар пролетел по утреннему небу Японии

Загадочный «огненный шар» заметили в небе Японии

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Pantke

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Местные жители гадают в социальных сетях, что это было.

Загадочный «огненный шар» заметили в небе жители восточной и северо-восточной частей Японии. Необычное явление они обсуждают в социальных сетях.

На видео, которое опубликовал краеведческий музей города Хирацука в японской префектуре Канагава, запечатлен пролет неизвестного объекта. Яркий огненный шар стремительно пролетел по утреннему небу со скоростью 42,4 километра в секунду.

Также куратор учреждения Дайти Фудзии добавил, что некоторые жители слышали звук, похожий на взрыв. По его словам, это мог упасть метеорит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-востоке Турции рухнул крупный метеорит. Его горящие обломки можно было увидеть в небе из пяти провинций страны, казалось, будто наступил день.

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