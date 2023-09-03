На юго-востоке Турции упал крупный метеорит

Горящие обломки были видны в небе над пятью провинциями.
Фото, видео: REUTERS / HABIP785 / ONURKACMAZ VIA X; 5-tv.ru
На юго-востоке Турции вечером 2 сентября рухнул крупный метеорит. Его горящие обломки можно было увидеть в небе из пяти провинций страны, казалось, будто наступил день. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Инцидент случился в 20:15 по московскому времени. Сообщается, что метеорит упал в провинции Шанлыурфа.
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